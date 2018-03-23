Финляндия готова к организации переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом 

Об этом стало известно 22 марта.
Канцелярия президента Финляндии сообщает, что готова к организации переговоров между лидерами России и Соединенных Штатов. Так, Финляндия готова сделать все возможное, чтобы президент РФ Владимир Путин и глава Белого дома США Дональд Трамп обсудили вопросы, стоящие на повестке дня.
— Финляндия будет рада предоставить площадку для встречи, если потребуется, — приводит РИА Новости заявление канцелярии.
Ранее Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. Кроме того, они затронули ряд вопросов, стоящих на повестке дня.
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