Финляндия готова к организации переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом

Об этом стало известно 22 марта.

— Финляндия будет рада предоставить площадку для встречи, если потребуется, — приводит РИА Новости заявление канцелярии.

Ранее Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить с победой на президентских выборах. Кроме того, они затронули ряд вопросов, стоящих на повестке дня.

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