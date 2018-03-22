Главные события ночи с 21 на 22 марта

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией . Об этом он рассказал, когда позвонил российскому лидеру Владимиру Путину . Кроме того, глава Белого дома поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.

Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал ошибкой социальной сети скандал вокруг британской компании «Cambridge Analytica», которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей. Он объяснил, что теперь меры безопасности будут усилены.