Главные события ночи с 21 на 22 марта 

Заявление президента США, обращение Марка Цукерберга и денежные средства на строительство стены с Мексикой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет наладить отношения с Россией. Об этом он рассказал, когда позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Кроме того, глава Белого дома поздравил Владимира Путина с победой на президентских выборах.
Основатель Facebook Марк Цукерберг назвал ошибкой социальной сети скандал вокруг британской компании «Cambridge Analytica», которая собрала личные данные 50 миллионов пользователей. Он объяснил, что теперь меры безопасности будут усилены.
Конгресс США выделяет 1,6 миллиарда долларов на постройку стены, расположенной на границе с Мексикой. Данный проект разработал глава Соединенных Штатов Трамп. В начале предполагалась сумма в 25 миллиардов долларов на реализацию проекта.