В Кремле объяснили опасность выхода США из договора по ПРО

Россия несколько раз становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков

Решение США о выходе из договора по ПРО несет угрозу безопасности во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Они (американцы) поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности», — сказал он в интервью RT.

Песков напомнил, что после выхода США из договора, Россия несколько раз становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны» и напоминала Западу о неприемлимости подобных процессов.

«Несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели», — добавил официальный представитель Кремля.