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В Кремле объяснили опасность выхода США из договора по ПРО
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В Кремле объяснили опасность выхода США из договора по ПРО 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Россия несколько раз становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Решение США о выходе из договора по ПРО несет угрозу безопасности во всем мире. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Они (американцы) поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности», — сказал он в интервью RT.
Песков напомнил, что после выхода США из договора, Россия несколько раз становилась «мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны» и напоминала Западу о неприемлимости подобных процессов.
«Несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели», — добавил официальный представитель Кремля.
Именно по этой причине, пояснил Песков, Москве пришлось показать зарубежным партнерам, что Россия всегда будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания.
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