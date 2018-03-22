СМИ: Британия намерена убедить страны Европы выслать российских дипломатов

Также отмечается, что на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг британский премьер намерена заявить партнерам, что «проблема России будет существовать годами».

Ранее в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту, однако Москва категорически отрицает связь с происшествием.