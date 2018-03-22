СМИ: Британия намерена убедить страны Европы выслать российских дипломатов 

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Власти Великобритании намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена убедить страны Европы последовать примеру Лондона и обвинить Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Для этого, по данным издания, Британия поделится секретными сведениями со своими союзниками.
Также отмечается, что на ужине с участниками саммита Евросоюза в четверг британский премьер намерена заявить партнерам, что «проблема России будет существовать годами».
Ранее в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Великобритания бездоказательно обвинила Россию в причастности к инциденту, однако Москва категорически отрицает связь с происшествием.