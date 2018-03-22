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РФ назвала опасность выхода США из договора по ПРО
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В Кремле назвали последствия выхода США из соглашения по ПРО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: issile Defense Agency / Ben Listerman
Решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную стабильность и безопасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.
По словам Пескова, выход Вашингтона из договора по ПРО угрожает системе взаимного ядерного сдерживания, которая является одним из столпов международной стабильности и безопасности.
"С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", — заявил представитель Кремля.
При этом, отметил Песков, Россия неоднократно предлагала взаимные уступки и сотрудничество для обеспечения международной стабильности, но так и не получала ответа.
"В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию "ракетного щита", Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания", — заключил Песков.
Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор по ПРО в конце 2001 года.
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