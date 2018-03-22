Песков заявил, что выход США из договора по ПРО поставил под угрозу международную безопасность

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ведущей RT Софико Шеварднадзе заявил, что решение США выйти из договора по ПРО поставило под угрозу международную стабильность и безопасность. «Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания — а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны», — сказал он.

По его словам, сложившаяся ситуация в итоге стала угрожать самому существованию системы ядерного сдерживания. При этом Россия неоднократно указывала на неприемлемость подобных процессов.

«Несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели. В результате у России не оставалось выбора, кроме как показать, что независимо от условий и несмотря на постоянные усилия наших западных коллег по созданию «ракетного щита», Россия будет в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания», — добавил он.