Антонов обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором США

Посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обсудил с сенатором Рэндом Полом перспективы межпарламентского диалога двух стран, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне.

«Стороны обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности», — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.

Напомним, 7 марта посол России в США встретился с одним из руководителей американского Сената. Ранее Антонов посетовал, что предлагал встретиться многим американским сенаторам, но «состоялась только одна такая встреча» — с сенатором Роном Джонсоном