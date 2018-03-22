Антонов обсудил возобновление межпарламентского диалога с сенатором США 

Посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов обсудил с сенатором Рэндом Полом перспективы межпарламентского диалога двух стран, сообщили в российской дипмиссии в Вашингтоне.
«Стороны обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности», — говорится в заявлении на странице посольства в Facebook.
Напомним, 7 марта посол России в США встретился с одним из руководителей американского Сената. Ранее Антонов посетовал, что предлагал встретиться многим американским сенаторам, но «состоялась только одна такая встреча» — с сенатором Роном Джонсоном.
Напомним также, в среду президент США Дональд Трамп вновь заявив о необходимости наладить отношения с Россией.