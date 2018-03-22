Кабмин готовит новые меры поддержки женщин

По данным издания, по итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия.

Также будет пересмотрен список "неженских профессий" и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.