Ещё
Кабмин готовит новые меры поддержки женщин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин готовит новые меры поддержки женщин 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: ТАСС
Правительство России утвердило план реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Об этом пишет газета "Известия".
По данным издания, по итогам реализации стратегии будут в том числе созданы условия для сокращения разницы в доходах мужчин и женщин, а также для увеличения числа женщин — чиновников и политиков, снижения уровня насилия.
Также будет пересмотрен список "неженских профессий" и рассмотрены варианты смягчения наказаний для женщин за незначительные преступления.
Как отмечается, контроль за реализацией плана мероприятий возложен на Минтруд. Ведомство ежемесячно будет отчитываться правительству.
Газета.Ru: последние новости
Захарова прокомментировала сообщения о возможном уходе Лаврова с поста Глава МИД Японии подарил Лаврову торт Мэй: Британия и союзники рассмотрят новые меры против России в ближайшие дни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке91
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД98
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи38
Россия разъяснила позицию по «делу Скрипалей»99
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»324
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение