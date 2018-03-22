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Макрон выступил за обсуждение на общеевропейском уровне инцидента в Солсбери
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Макрон выступил за обсуждение на общеевропейском уровне инцидента в Солсбери 

ТАСС 2 часа назад
ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что представителям стран Европейского союза необходимо вести совместное обсуждение инцидента с Солсбери с бывшим полковник ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом он заявил в среду в Гааге в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром страны Марком Рютте. Трансляция выступления Макрона велась в Twitter Елисейского дворца.
"Следует скоординированно и на общеевропейском уровне обсудить вопрос о происшедшем в Великобритании. Совершенно очевидно, что то, что там произошло, не должно остаться без должного ответа", — сказал Макрон.
"Я провел в ходе визита переговоры в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) с ее генеральным директором Ахметом Узюмджю. Я подтвердил этой организации полную поддержку со стороны Франции как в том, что касается ситуации в Сирии, где ОЗХО ведет очень важную работу, так и в том, что касается того, что произошло в Солсбери, в Великобритании. Там в настоящее время ОЗХО оказывает помощь и поддержку нашим британским друзьям, которым я также хочу высказать всю солидарность и поддержку Франции", — добавил Макрон.
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.
Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.
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