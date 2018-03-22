Макрон выступил за обсуждение на общеевропейском уровне инцидента в Солсбери 

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Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу"

Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах

"Коммерсантъ" заявил о прекращении работы с депутатом Слуцким и комиссией по этике Госдумы