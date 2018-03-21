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Антонов обсудил с сенатором Полом межпарламентский диалог России и США
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Антонов обсудил с сенатором Полом межпарламентский диалог России и США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов обсудил с сенатором Рэндом Полом перспективы межпарламентского диалога РФ и США, сообщили в среду в российской дипмиссии.
"В резиденции посла России в Вашингтоне прошла дружеская встреча А. И. Антонова и сенатора Р. Пола. Стороны обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности", — следует из заявления посольства, опубликованного на странице в Facebook.
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