Антонов обсудил с сенатором Полом межпарламентский диалог России и США

"В резиденции посла России в Вашингтоне прошла дружеская встреча А. И. Антонова и сенатора Р. Пола. Стороны обсудили российско-американские отношения, перспективы межпарламентского диалога, некоторые вопросы региональной и глобальной безопасности", — следует из заявления посольства, опубликованного на странице в Facebook.