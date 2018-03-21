Президент Исландии поздравил Путина с переизбранием 

Президент Исландии Гудни Йоханнессон направил Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил российского лидера с победой на президентских выборах, сообщила канцелярия главы островного государства.
Йоханнессон подчеркнул, что российско-исландское сотрудничество выгодно обеим странам, которые должны заботиться о его поддержании, а также обеспечении устойчивого развития и мирного будущего Арктики, защите ее экосистем, передает ТАСС.
Кроме того, президент Исландии, встречавшийся с Путиным в марте прошлого года на международном арктическом форуме в Архангельске, отметил важность ведения открытого диалога в международных отношениях.
Помимо этого, Путина поздравила также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, в послании которой также говорится о необходимости контактов и сотрудничества с Россией, в том числе и в вопросах арктической политики.
«Норвегия придает особое значение хорошим и конструктивным отношениям с Россией. Мы являемся соседями на Севере, и у нас есть общие интересы, а также общие вызовы, отвечать на которые лучше всего сообща», — говорится в телеграмме Сульберг.
«Наши страны наладили широкое сотрудничество и хорошие контакты в целом ряде важных областей. Норвежское правительство надеется на продолжение успешного сотрудничества и контактов с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», — добавила Сульберг.
Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Российского лидера поздравили почти все лидеры Запада — за исключением премьера Великобритании Терезы Мэй.
Так, во вторник с победой на выборах Путина поздравил президент США Дональд Трамп. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сейчас новость об этом подают едва ли не как сенсацию. Причина не столько в напряженной международной ситуации, сколько в плохом понимании отношений двух президентов и дипломатического протокола в целом.