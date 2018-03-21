Президент Исландии поздравил Путина с переизбранием

Йоханнессон подчеркнул, что российско-исландское сотрудничество выгодно обеим странам, которые должны заботиться о его поддержании, а также обеспечении устойчивого развития и мирного будущего Арктики, защите ее экосистем, передает ТАСС

Кроме того, президент Исландии, встречавшийся с Путиным в марте прошлого года на международном арктическом форуме в Архангельске , отметил важность ведения открытого диалога в международных отношениях.

Помимо этого, Путина поздравила также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг , в послании которой также говорится о необходимости контактов и сотрудничества с Россией , в том числе и в вопросах арктической политики.

«Норвегия придает особое значение хорошим и конструктивным отношениям с Россией. Мы являемся соседями на Севере, и у нас есть общие интересы, а также общие вызовы, отвечать на которые лучше всего сообща», — говорится в телеграмме Сульберг.

«Наши страны наладили широкое сотрудничество и хорошие контакты в целом ряде важных областей. Норвежское правительство надеется на продолжение успешного сотрудничества и контактов с Россией в сферах, представляющих взаимный интерес», — добавила Сульберг.

Терезы Мэй. Напомним, Путин победил на выборах президента России с результатом 76,68% голосов. Российского лидера поздравили почти все лидеры Запада — за исключением премьера Великобритании