МИД подготовил памятную записку зарубежным послам по «делу Скрипаля» 

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министерство иностранных дел России подготовило отдельную памятную записку зарубежным послам по «делу Скрипаля», заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Мы подготовили вам отдельную памятную записку, которую, я надеюсь, вы сможете сегодня же передать в ваши столицы, как у нас с вами существует дипломатическая практика. Содержание памятной записки, как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный, технико-юридический характер", — заявил в среду на брифинге Владимир Ермаков.
Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.
Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе — были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению. В ответ на действия Великобритании Москва также высылает 23 британских дипломата, закрывается генконсульство страны в Санкт-Петербурге, а также прекращается деятельность Британского совета в России.