МИД подготовил памятную записку зарубежным послам по «делу Скрипаля»

"Мы подготовили вам отдельную памятную записку, которую, я надеюсь, вы сможете сегодня же передать в ваши столицы, как у нас с вами существует дипломатическая практика. Содержание памятной записки, как того требует жанр этого документа, носит несколько подсушенный, технико-юридический характер", — заявил в среду на брифинге Владимир Ермаков.

Осужденный за госизмену экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек.

Британская сторона утверждает, что к отравлению причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в минувшую среду о ряде мер против РФ, в том числе — были высланы 23 российских дипломатов и заморожены всех двусторонних контактов на высоком уровне.