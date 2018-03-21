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МИД: Секретариат ОЗХО не вправе расследовать дело Скрипаля
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МИД: Секретариат ОЗХО не вправе расследовать дело Скрипаля 

Федеральное агентство политических новостей 7 часов назад
Такое заявление сделал глава Департамента по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями МИД России Владимир Ермаков. В ходе брифинга для аккредитованных в Москве послов по делу Скрипаля он заявил, что в рамках Конвенции о запрещении химического оружия никакой анализ национальных расследований технический секретариат проводить не имеет права.
Ранее стало известно, что главы дипломатических миссий Соединенных Штатов и Британии не посетят это мероприятие.
Бывший полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению имеет отношение Россия. Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту.
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