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Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова
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Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Публикации в СМИ о возможной отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова после президентских выборов можно сравнить с «фейком». Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.
"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… «Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания», — написала дипломат.
Захарова напомнила, что министерство неоднократно комментировало слухи о перестановках в правительстве, «планах Лаврова».
"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", — считает официальный представитель МИД РФ.
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