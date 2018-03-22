Захарова опровергла слухи о возможной отставке Лаврова

"Меня попросили, наверное, 20 российских и зарубежных изданий прокомментировать публикацию RTVI о том, что… «Лавров уже несколько лет говорил о желании покинуть свой пост, объясняя это усталостью. Однако по просьбе Путина он доработал до президентских выборов, рассказали источники издания», — написала дипломат.

Захарова напомнила, что министерство неоднократно комментировало слухи о перестановках в правительстве, «планах Лаврова».

"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", — считает официальный представитель МИД РФ.