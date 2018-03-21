Ещё
Захарова назвала «фейком» информацию об отставке Лаврова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова назвала «фейком» информацию об отставке Лаврова 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Москва24
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «фейком» публикации в СМИ о возможной отставке главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова после президентских выборов.
Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщив, что два десятка отечественных и иностранных изданий попросили прокомментировать ее информацию телеканала RTVI о том, что якобы Лавров устал от должности и хочет покинуть свой пост.
"Мы неоднократно комментировали слухи о перестановках в правительстве, «планах Лаврова» и т.д. Чего только не читали. Оперативно отвечали, писали опровержениях, комментировали", — отметила Захарова, подчеркнув, что никаких заслуживающих доверия источников у RTVI — нет.
"То есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", — заключила дипломат.
Ранее в Кремле посоветовали не обращать внимания на информацию некоторых СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост министра иностранных дел России.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков порекомендовал лучше поздравить Лаврова с днем рождения — 21 марта главе МИД РФ исполнилось 68 лет.
Вести.Ru: последние новости
Захарова - о "Новичке": без образца разговоры бесполезны Нарусова обвинила Мединского в безнравственности Посол РФ в Англии: дискриминация российских дипломатов продолжалась на протяжении ряда лет
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке68
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»239
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД89
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи27
Трамп объяснился за звонок Путину56
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение