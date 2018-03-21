Захарова назвала «фейком» информацию об отставке Лаврова

Об этом она написала на своей странице в Facebook, сообщив, что два десятка отечественных и иностранных изданий попросили прокомментировать ее информацию телеканала RTVI о том, что якобы Лавров устал от должности и хочет покинуть свой пост.

"Мы неоднократно комментировали слухи о перестановках в правительстве, «планах Лаврова» и т.д. Чего только не читали. Оперативно отвечали, писали опровержениях, комментировали", — отметила Захарова, подчеркнув, что никаких заслуживающих доверия источников у RTVI — нет.

"То есть это даже не сплетня. Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу. Думаю, эта публикация RTVI — что-то вроде фейка. Возможно, не намеренного, а по недосмотру", — заключила дипломат.

Ранее в Кремле посоветовали не обращать внимания на информацию некоторых СМИ о том, что Сергей Лавров якобы покидает пост министра иностранных дел России