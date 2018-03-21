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Президент Перу подал заявление об отставке
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Президент Перу подал заявление об отставке 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ ПЕРУ ПОДАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ НА ФОНЕ СКАНДАЛА С ПОДКУПОМ ГОЛОСОВ КОНГРЕССМЕНОВ — СМИ
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