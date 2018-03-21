Посол РФ считает, что антироссийская кампания Великобритании провалилась

"Вся антироссийская кампания, которая здесь проводилась, включая официальные заявления британских лиц, по существу провалилась", — заявил дипломат.

"Шесть лет назад, по нашей информации,

за [Владимира] Путина подало 22% [голосов] тех людей, которые принимали участие в голосовании. А в этом году это было 52%", — сказал посол, сравнив количество проголосовавших за Путина в Лондоне. «И результат совершенно ошеломляющий», — прокомментировал итоги выборов дипломат.

18 марта в России прошли выборы президента. Согласно предварительным итогам, опубликованным на сайте Центризбиркома , действующий глава государства Владимир Путин победил, набрав 76,69%. Явка составила 67,49%.

Рычаг давления Лондона

Единственный доступный Лондону рычаг давления на российскую внешнюю политику — это препятствование работе российских дипломатов в стране, отметил псоол, комментируя заявление британского премьер-министра Терезы Мэй о том, что предпринятые страной меры в отношении российских дипломатов якобы могут подорвать работу российской разведки в Великобритании.

"Подобного рода утверждения — это попытка поддержать развязанную против России кампанию. Она выходит далеко за пределы действия посольства, просто посольство — удобный объект для британцев для оказания воздействия на нас, давления на нас, поскольку других рычагов давления на российскую внешнюю политику у них просто нет", — сказал он, отметив, что тема российской разведки «всегда легко подогревает» антироссийские настроения в Великобритании.

По словам Яковенко, высылка дипломатов из Великобритании не имеет никакого смысла, поскольку работники дипмиссии «честно и самоотверженно» выполняли свой долг. «С моей точки зрения, все это (подозрения в отношении дипломатов — прим. ТАСС) глупости, но нам очень трудно разуверить британцев — они в каждом дипломате видят агента КГБ. Они даже не сменили свои собственные представления о названии организации, которая существует и работает у нас в России», — пояснил посол.

Британия содействует провокациям с химоружием в Сирии

"При освобождении Восточной Гуты было найдено большое количество химического оружия, а также мест, где оно собиралось. Это свидетельствует о том, что многие вещи, естественно, были постановочными, не без содействия наших британских коллег", — заявил Яковенко.

"Белые каски", которые в основном функционируют в тех местах, где находятся боевики, эти «Белые каски» финансируются британским правительством", — пояснил дипломат. «Те провокации, которые мы видели, были осуществлены с их помощью, в том числе постановочные некие действия».

"Именно боевики активно используют различные элементы химического оружия для того, чтобы устраивать провокации, для того, чтобы эти провокации потом приписать сирийскому правительству", — отметил он, прокомментировав обвинения со стороны западных государств в применении химического оружия войсками Сирии.