Ещё
Названа причина «теплого отношения» Трампа к Путину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бывший глава ЦРУ поведал о компромате Москвы на Трампа 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что у России «может быть что-то» на американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Hill.
Наличие компромата, по мнению Бреннана, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину.
«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», — сказал бывший глава ЦРУ.
Американские политики раскритиковали Трампа после телефонного звонка Путину. Во время разговора американский лидер поздравил Путина с победой на выборах 18 марта.
Как объяснил 21 марта свой поступок сам Трамп, США надо ладить с Россией, которая может помочь решить множество мировых проблем.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ хотят повысить подоходный налог140
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД112
Пьяный Витас открыл стрельбу на Рублевке117
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи41
«Девочка в розовом» показала губернатору «жест смерти»371
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение