Экс-глава ЦРУ поведал о компромате РФ на Трампа

Бывший глава ЦРУ поведал о компромате Москвы на Трампа

«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и именно поэтому Трамп беспокоен. Ему лучше, чем кому-либо из нас известно, есть ли у русских что-то на него или нет», — сказал бывший глава ЦРУ. Наличие компромата, по мнению Бреннана, объясняет достаточно теплое отношение Трампа к российскому президенту Владимиру Путину

Американские политики раскритиковали Трампа после телефонного звонка Путину. Во время разговора американский лидер поздравил Путина с победой на выборах 18 марта.