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Тереза Мэй обвиняет Россию
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Тереза Мэй обвиняет Россию 

Банки Сегодня 2 часа назад
Фото: Банки Сегодня
Тереза Мэй обвиняет РоссиюТереза Мэй сообщила парламентариям, что если правительство страны не получит «заслуживающего доверия ответ» от России, то Великобритания сочтет факт отравления бывшего российского военного разведчика в качестве «незаконного применения силы» со стороны Москвы.
Премьер-министр Великобритании добавила, что химический продукт, который был использован при отравлении С. Скрипаля и его дочери, был идентифицирован как отравляющее вещество нервнопаралитического действия, известное под названием «Новичок».
Тереза Мэй сказала членам парламента страны: «Либо это было прямым действием России против нашего государства, либо российское правительство потеряло контроль над нервнопаралитическим веществом, применение которого может привести к потенциально катастрофическим последствиям». Она добавила, что страна должна быть готова предпринять значительно более широкие меры, перечень которых будут оглашен в парламенте, если Россия не предоставит достаточных объяснений.
Эксперты предполагают, что Великобритания может обеспечить более широкую международную поддержку антироссийских санкций, выслать дипломатов, ужесточить и расширить санкции, усилить давление на российских олигархов, проживающих в Лондоне.
Глава МИД Великобритании потребовал от посла России «полного и детального» раскрытия программы «Новичок» представителям Организации по запрещению химического оружия.
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