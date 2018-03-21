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Захарова назвала сообщения СМИ об уходе Лаврова «подброшенной дезой»
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Захарова назвала сообщения СМИ об уходе Лаврова «подброшенной дезой» 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала информацию СМИ о якобы намерениях главы ведомства Сергея Лаврова покинуть свой пост. По ее словам, эта информация — «что-то вроде фейка».
"Честно говоря, похоже на какую-то подброшенную дезу", — написала Мария Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее в среду СМИ со ссылкой на ряд источников сообщили, что Сергей Лавров якобы не войдет в состав нового правительства. Сообщалось, что он уже давно хотел оставить должность министра.
21 марта Сергею Лаврову исполнилось 68 лет. В этот день он находился в Токио с визитом. Там японский коллега подарил ему праздничный торт в виде футбольного мяча.
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