В Великобритании вырастет срок оформления виз в Россию 

Сроки рассмотрения заявок на получение в Великобритании российских виз будут увеличены. Об этом сообщило посольство России в Великобритании, передает РИА Новости.
Срок рассмотрения заявлений иностранцев на срочные визы составит до трех рабочих дней, на обычные — до двадцати, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения.
В посольстве уточнили, что увеличение сроков связано с высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов.
О высылке из Великобритании 23 российских дипломатов объявила премьер-министр страны Тереза Мэй 14 марта. По мнению властей Великобритании, Россия причастна к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергла обвинения и выслала из страны 23 британских дипломатов.