В Великобритании вырастет срок оформления виз в Россию

Сроки рассмотрения заявок на получение в Великобритании российских виз будут увеличены. Об этом сообщило посольство России в Великобритании, передает РИА Новости.

Срок рассмотрения заявлений иностранцев на срочные визы составит до трех рабочих дней, на обычные — до двадцати, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения.

В посольстве уточнили, что увеличение сроков связано с высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов.