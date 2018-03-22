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В Великобритании вырастет срок оформления виз в Россию
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В Великобритании вырастет срок оформления виз в Россию 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
Сроки рассмотрения заявок на получение в Великобритании российских виз будут увеличены. Об этом сообщило посольство России в Великобритании, передает РИА Новости.
Срок рассмотрения заявлений иностранцев на срочные визы составит до трех рабочих дней, на обычные — до двадцати, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения.
В посольстве уточнили, что увеличение сроков связано с высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов.
О высылке из Великобритании 23 российских дипломатов объявила премьер-министр страны Тереза Мэй 14 марта. По мнению властей Великобритании, Россия причастна к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергла обвинения и выслала из страны 23 британских дипломатов.
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