Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа хочет сотрудничать с Россией

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса рассчитывает на продолжение укрепления связей между Москвой и Каиром, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Я счастлив, что за последний период произошло большое сближение с президентом (РФ Владимиром) Путиным. Сегодня я не вижу какой-либо разницы между возможностями России и США. Я вижу, что Россия — это великое государство с возможностями во всем мире. Я надеюсь на продолжение углубления отношений между Каиром и Москвой", — заявил политик.

Кандидатами на президентских выборах в Египте, которые стартуют в понедельник, стали действующий глава государства президент Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии «Аль-Гэд» ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию действующему главе государства.

Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана.

Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба «Замалек» Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта «Тагаммуа» и «Вафд». Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.