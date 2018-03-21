Трамп и Макрон по телефону обсудили «дело Скрипаля» и торговлю 

ВАШИНГТОН, 21 мар — РИА Новости. Лидер США Дональд Трамп и президент Франции Эммануэль Макрон в среду по телефону обсудили вопрос отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также вопросы торговли, сообщает Белый дом.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия против граждан на британской земле и согласились с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности", — говорится в сообщении.
Добавляется, что оба лидера также обсудили, как Соединенные Штаты и Европа могут договориться по вопросу о ввозных пошлинах.
Ранее о старте переговоров по этому вопросу объявили еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем и министр торговли США Уилбур Росс.