Трамп и Макрон по телефону обсудили «дело Скрипаля» и торговлю

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство , Россия это категорически отрицает.

"Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Президенты подтвердили свою солидарность с Соединенным Королевством в связи с применением Россией химического оружия против граждан на британской земле и согласились с необходимостью принять меры для того, чтобы привлечь Россию к ответственности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что оба лидера также обсудили, как Соединенные Штаты и Европа могут договориться по вопросу о ввозных пошлинах.