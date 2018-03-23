У футбола России нет будущего после ЧМ

Что ждёт российский футбол после ЧМ-2018

Британский министр — подонок. Но ЧМ мира в России — не для футбола «Думаю, что сравнение ЧМ-2018 по футболу с Олимпиадой 1936 года абсолютно верное. Это вызывает тошноту — думать о славе Путина на спортивном мероприятии».

Соединённого Королевства Фраза принадлежит главе МИД Борису Джонсону . Так он отреагировал на выступление депутата Иена Остина о том, что российская элита собирается использовать ЧМ-2018 для своей популярности так же, как и Адольф Гитлер Олимпиаду в 1936 году.

Сравнение отвратительное. Ведь какую бы вольную причёску ни носил Джонсон и каким бы эксцентричным ни казался — он прекрасно знает, что в России проживают сотни этносов, что церкви соседствуют с мечетями и синагогами, что у нас в стране проблемы с межнациональной враждой сейчас не стоят вообще, особенно если сравнивать с Англией.

Да и чемпионат мира по футболу — 2018 вряд ли чем-то отличается от той же Олимпиады в Лондоне-2012. В обоих случаях это не только спортивный праздник, но также укрепление имиджа государств и элит. Только вот в России турнир стал ещё и поводом к модернизации: строительству новых дорог, аэропортов, улучшению условий для жизни инвалидов и так далее. Да, изменения коснулись далеко не всей страны, но лично я был в каждом из 11 городов, общался с самыми разными людьми и понял: ЧМ делает их жизнь лучше.

Так что британский министр, безусловно, выступил как подонок, хотя в одном косвенно оказался прав. Летний турнир в России сыграет на руку Путину и даже народу. Только после этого выработавший свой ресурс и позорный для страны футбол будет добит за ненужностью. Как футбол стал позорным

Я не считаю «позор» преувеличенной оценкой. Наш футбол, может, и не специально, но выполняет функцию открытого общественного туалета. Внутри такая вонь, что у людей нет других вариантов, кроме как затыкать нос. Либо сбрасывать новые нечистоты.

Вспомните, например, в каком контексте игра появляется на главных кнопках ТВ и в самых популярных шоу? Это либо истории народной ненависти из-за грандиозных зарплат, спускаемых в мифических ночных клубах, либо шутки о бесполезности игроков и самой сборной в юмористических шоу от «Аншлага» с «Комеди клаб» до «Вечернего Урганта» и «Прожекторперисхилтон».

Ещё футбол служит средством выразительности для чиновников, демонстрирующих, что, мол, в их сфере-то всё ещё не так плохо. Популизм этот вполне доказателен и уместен. Свежий пример — речь министра культуры Владимира Мединского , прозвучавшая уже после выборов-2018.

«Музеи России посетили 125 миллионов человек, — прочитал он по бумажке. — Туда ходит больше людей, чем на футбол. Не знаю почему. Наверное, предлагаем услуги мирового уровня.

На этот раз министр не соврал. В музеях тепло, комфортно, интересно и современно. (Кстати, пользуясь случаем: сходите в Зарядье, попробуйте аттракцион «Полёт над Москвой » — и вы не пожалеете ни рубля из семи сотен, потраченных за пять минут). Верны и его сравнения об отношении к людям. Потому что в одном месте гостям предоставляют услуги хорошего уровня, а в другом напоминают, что они бесправное, ненужное, тупое быдло.

Мои фавориты самоуничижения последних недель — болельщики из Воронежа, заплатившие деньги за обморожение, полёты с ледяных лестниц и купание в сугробах на матче первой лиги между «Факелом» и «Балтикой».

Но бардак бедных клубов (а это всё за границами первой десятки РФПЛ), их стадионы без людей и трибун, кочки, съёмки матчей на любительские камеры — вообще лучше не ворошить. Бичи и юродивые всегда были в почёте, выкарабкиваясь и без заработка, и в лютый холод. Тем более для них на Руси всегда находилась копейка.

Куда показательнее рассматривать как раз державные проекты вроде чемпионата мира. Мы уже писали, что он подарил 11 городам аэропорты, дороги и современные стадионы. Только вот ещё он должен был оставить наследие нашему футболу и вывести его на новый уровень. Но есть ли шанс на успех?

Идеальная площадка для ответа на этот вопрос — Казань

Во-первых, это тот срез России, где ещё чувствуется нестоличная простота, но уже есть все возможности для более чем достойного существования. У жителей водятся деньги, которые легко потратить на всевозможные развлечения.

Во-вторых, местный «Рубин» дважды за последние 10 лет выигрывал чемпионат России, побеждал «Барселону» и уже давно играет на современном стадионе, построенном к ЧМ. В-третьих, в Казани развиты чуть ли не все виды спорта, и это даёт нам возможность для конкурентных сравнений.

В ноябре 2017-го я в течение суток посетил матчи «Рубина» и хоккейного «Ак Барса». Впечатления получились самыми печальными, но, если вас у не так много времени, чтобы осилить ту статью, то коротко пройдусь по пунктам.

На хоккее есть удобный подход к стадиону и парковка — на футболе нет. На хоккее есть развлечения — на футболе нет. На хоккее есть разнообразная еда — на футболе нет. На хоккее есть огромный клубный магазин, приносящий реальный доход, — на футболе нет. На хоккее есть пиво — на футболе нет. Но хоккее тепло — на футболе умереть можно от холода. На хоккее есть люди — на футболе нет. На матч «Рубина» с «Динамо» в тот день пришли 3000 человек при вместимости в 40 000. На «Ак Барсе» было 9000 из 9000.

После того ускоренного погружения в реалии (хоть и не такого стремительного, как в Воронеже) я критиковал руководство «Рубина» и всего спортивного Татарстана . И во время жеребьёвки ЧМ в Кремле даже задал прямой вопрос президенту Татарстана Рустаму Минниханову , почему при таких расходах футбол в миллионом городе никому не нужен.

Президент республики — как и руководство, и тренер, и футболисты «Рубина» — объяснили нулевой интерес средними результатами. Это звучало странно и халатно — ведь ажиотажа не было даже после больших побед.

Зато всегда выглядело отвратительно, как казанский клуб и его государственные инвесторы выбрасывали десятки миллионов евро на бесполезных иностранцев, но не могли выделить крохи ради комфорта и увеселения своих же болельщиков.

Было дико, как местная полиция в течение нескольких лет при досмотре залезала девушкам в трусы в поисках файеров.

И прямо сейчас смешно, что кто-то продолжает объяснять отсутствие травы на суперсовременной арене в середине марта тем, что в Казани холодно.

Но со временем приходит понимание, что неразбериха, полуфиктивный перевод клуба из государственного в частный, финансовый бардак — это не частные неудачи конкретных менеджеров «Рубина» (кстати, сейчас в офисе клуба проводятся обыски). Суть беспросветных проблем футбола что в Казани, что в других регионах — шире. Она находится на самом высоком, государственном уровне и заключается в том, что эта игра попросту не нужна элите. Значит, и к успеху она никогда не придёт. Почему хоккей лучше футбола

Для того чтобы доказать, что развитие футбола в стране не являлось даже побочной целью ЧМ-2018, достаточно задать себе несколько простейших вопросов.

Вот например — в России холодно? Да, примерно девять месяцев в году. Когда играют в российской лиге? При системе «осень-весна» именно в эти холодные месяцы. Смотреть на такой футбол приятно? Только если у вас отклонения или любовь к садомазо. Как можно изменить ситуацию? Оборудовать новые арены крышами. Что даст такая крыша? Постоянную температуру плюс 15, как на «Крестовском» в Петербурге , возможность проводить круглогодичные концерты, организовывать семинары. В общем, работать и зарабатывать. Сколько стоят такие крыши? Во Франкфурте она обошлась в 15 млн евро. Сколько в общем стоил средний стадион к ЧМ-2018? 250 млн евро. Появилась ли крыша на стадионе в Казани? Нет. А в Нижнем? Нет. А ещё где-то? Нет. Она есть только в Петербурге. Может, арены оборудовали специальными системами отопления? Тоже нет. Так зачем тогда эти стадионы нужны? Ну так для того, чтобы сыграть на ЧМ в июне и показать их народу и всей планете. Всё! А по факту для футбола в России эти арены попросту не подходят.

При другом отношении к футболу Владимира Путина подобные малополезные для страны проекты были бы невозможны. Для сравнения вновь обратимся к хоккею, которым так увлекается президент.

Чемпионат России был неинтересен? Государство создало грандиозный, стабильный проект КХЛ, который ломается только в угоду национальной команде. Арены были среднего качества? Клубы получили жёсткий ультиматум и мгновенно изменили ситуацию. Законопроекты запрещали продажу пива на спортивных мероприятиях? На хоккей эта норма не распространилась. Зрители в некоторых городах пьют прямо на трибунах. Были проблемы с маркетингом? Теперь у каждой команды есть обязанности перед прессой, атрибутика, талисманы и прочие атрибуты идентичности для фанатов. Были мучения с перелётами? Календарь составили так, что перемещения каждой команды стали максимально безболезненными. Кончались деньги? Хоккей примерно поровну развивают крупнейшие корпорации, чувствующие прямую ответственность перед элитой. Хоккей пришёл к успеху? Не стану судить о результатах, но находиться на арене в Казани — удовольствие. Причём сами матчи можно даже и не смотреть. Почему у футбола в России мало шансов спастись

Хоккей сегодня — это ведь ещё и золото Олимпиады, каких бы немцев мы ни обыгрывали в финале. Эту лучший снайпер НХЛ Овечкин. Это лучший бомбардир Кучеров. Лучшие вратари Бобровский и Василевский. А также Малкин, Панарин, Радулов и россыпь других звёзд.

И тот факт, что о хоккее как виде спорта знает от силы полмира, никого не смущает. Ведь если конкуренция не так велика, если живы традиции, значит, и государственные вложения не должны быть настолько глобальными.

Также России удобно, что суперчемпионками становятся примерно три из десяти учениц Этери Тутберидзе в фигурном катании или Ирины Винер в художественной гимнастике.

Футбол же, к сожалению для России, чрезвычайно развит в мире и так подвержен глобализации, что делает наше соответствие сильнейшим лигам, клубам и сборным практически невозможным. Как бы мы ни бодрились и ни шуршали денежками, но игроки скорее поедут во вторую лигу чемпионата Англии, чем в Россию.

Своих мы тоже не воспитаем. Ведь, будьте уверены, население в 150 млн и огромная территория не помогут в поиске, как любят говорить, «хотя бы одиннадцати не кривоногих». В Китае вот тоже ищут, но нужных нет даже среди 1,5 млрд

Для того чтобы играть как Германия Италия , Англия или Испания , нам недостаточно ходить с мячом и лупой по деревням какого-нибудь Алтая , где ни футболистов, ни полей для них нет на территории в десятки тысяч квадратных километров. Нас не спасут ни огромные зарплаты, ни закупки бракованных звёзд из Бразилии , ни приглашения итальянских тренеров. Для развития футбола в России нужно заниматься другими вещами. Как минимум изменить климат. Сможем?..

И эту безысходность, конечно, понимают и сами футболисты, хотя они и продолжают называть президента Царём, становятся его доверенными лицами, стараясь как можно больше заработать, пока пузырь не лопнул.

Вот вы, например, задумывались, почему лучшие защитники России Березуцкие и Игнашевич отказались от чемпионата мира?! Их же вроде звал тренер, ждали болельщики. Они объяснили, что из-за усталости и состояния здоровья. Их поддержали товарищи по команде и потребовали прессу и болельщиков оставить заслуженных игроков в покое.

Но стоп. Что значит «в покое»? Это сборная России. Весь проект российского футбола существовал как раз для того, чтобы в один день больные или кривые, но парни выложились на домашнем чемпионате мира ради шахтёра дяди Васи, сталевара Андрюхи и всех остальных работяг, которым работается не легче, чем футболистам.

И мы имеем право возмутиться: как это Березуцкие играют два матча в неделю за ЦСКА на самом высоком уровне, но бросают сборную в тот тяжёлый момент, когда два других основных защитника получили травмы?

Предположу, что Вася и Лёша, как умные мужчины, понимают, что и с ними, и без них сборная ничего не возьмёт. Зато именно они, уже не такие быстрые и сильные, как раньше, станут объектами насмешек в ближайшие годы. Утопить репутацию в говне — вот и всё, что на самом деле может дать им чемпионат мира.

Хотя, возможно, дело действительно в здоровье. Ведь сыграть три матча в июне, наверное, сложнее, чем 10 в апреле. Кому нужен российский футбол?

А ведь был момент, когда всё с футболом могло сложиться иначе. Помните этот осмеянный «объединённый чемпионат»? Эту, несомненно, государственную идею возродить чемпионат Советского Союза?

Под идею сближения России с Украиной , а дальше и Беларуси Грузии со всеми остальными находились и сумасшедшие деньги, и какой-то более-менее логичный календарь, и равное распределение средств. Без сомнения, в случае реализации проекта не было бы проблем ни с полями, ни с крышами стадионов, ни с пивом на них, ни со зрителями и развлечениями в разных городах. Футбол становился бы важным межнациональным, внешним проектом, курируемым элитой.

Но дело сгорело вместе с покрышками на Украине. Сама игра утонула в дыму, позволив и дальше тихонечко доить государство и компании.

Ведь вся нынешняя система российского футбола, все его лозунги — это большой обман. Возьмём, например, постоянные сравнения с Европой. Клубы до сих пор получают сотни миллионов долларов от госкорпораций под задачу «делать» всех в еврокубках. Но это же профанация, ведь никакую ЛЧ мы никогда не выиграем, потому что один футболист какого-нибудь «ПСЖ» или «Реала» всё равно будет стоить дороже, чем весь «Зенит» . Проследите за десятилеткой трансферных вливаний в наш футбол. Стали мы проходить в ЛЧ дальше? Стала ли сборная играть лучше?

Или поговорим о синхронизации календаря с европейским. Нам ведь не нравился летний футбол с апреля по октябрь, потому что топовые лиги живут иначе. Говорят, что это несоответствие мешало нашим командам достойно выступать в еврокубках и не позволяло вести нормальные трансферные кампании.

Ну, стала Россия играть зимой как все, получила возможность покупать, когда надо — и что, лучше стало? Или хоть кому-то не наплевать, пятая ли Россия в рейтинге УЕФА или шестая, если клубы всё равно «летят» «МЮ», «Ливерпулю» и «Атлетико» с общим счётом 1:6, 0:7 и 1:8?

Тогда кто же пропагандирует эту нацеленность на Европу? Кому выгодны все эти бесполезные трансферы? Кто раздувает зарплаты? Кто хочет синхронизировать даты покупок? Да те, кто обналичивает, перепродаёт, ворочает бюджетами и получает комиссию.

И они, без тотального контроля государства и лично Путина, российский футбол точно не отпустят. И, пожалуйста, не выдумывайте истории о бизнесе, отмене лимита, эфемерной честности — здесь этого никогда не будет. А что же делать?

Да всё же очевидно. Вчера я запустил у себя в «инстаграме» опрос и понял, что даже девочки знают про необходимость строить манежи и стадионы с крышами, платить зарплату тренерам и заниматься детским футболом.

Я бы ещё добавил, что нужно снести нынешнюю Премьер-Лигу и устроить копию КХЛ с мобильным календарём, увеличением количества клубов за счёт зон по всей стране.

Убрать легионеров и играть русскими, тем самим избавив клубы от пузырной гонки вооружений. Для развития из-под потолка зарплат можно было бы выводить пару-тройку иностранцев, как это сейчас делается в Китае.

Забыть о грандиозной помощи вымирающим командам вроде «Торпедо» или «Динамо», пока они сами не найдут спонсоров. Для такого города, как Москва, достаточно двух-трёх клубов.

Строить стадионы с крышами в крупнейших городах по всей стране, не ограничивая футбол территориями до Урала.

Запустить программу подготовки детских тренеров в вузах разных городов, сделав получение первой лицензии бесплатным. А то бумажка после месяца обучения сейчас сравнима по цене с трёхлетней зарплатой детского тренера.

Оборудовать райцентры футбольными манежами, а деревни и сёла — хотя бы залами и площадками.

Выплачивать тем, кто занимается здоровьем нации, такую зарплату, чтобы на неё хотя бы можно было жить.

Сюда можно дописать ещё под сотню простых условий (от медицины до дорог), половина из которых есть в американской MLS, при которых, возможно, лет через 20 мы получим собственную лигу, способную жить автономно и вызывающую интерес у всей страны. Как НХЛ, НБА или НФЛ в Америке.

Проблема в том, что мы не в США . И не в Германии, где развлечения наложены на выстроенную экономику, на достойную медицину, на сильное образование.

А нам, русским, нужно задать себе вопрос: а так ли ценен для страны футбол, чтобы бросать в топку не подходящего стране по климату вида спорта средства, сэкономленные на больницах, детских садах, дорогах?!

Думаю, вряд ли. Хотя у нас ведь на всё воля Путина…