Посол России прокомментировал высылку дипломатов

Посол России: высылка дипломатов из Британии ослабит работу посольства

"Конечно, это очень серьезно ослабит работу посольства, потому что это почти половина посольства. Особенно пострадала консульская секция, где количество выдаваемых для англичан виз в год составляет примерно 89 тысяч", — сказал Яковенко. "Соответственно будут удлинены сроки. Если раньше, скажем, виза занимала пять-шесть дней, то сейчас нам придется фактически удваивать, может быть, даже до 20-ти", — добавил посол. Высылка российских дипломатов из Великобритании серьезно ослабит работу посольства РФ , сроки выдачи виз британцам могут быть увеличены до 20 дней, заявил в эфире программы "60 минут" посол РФ в Лондоне Александр Яковенко

"Будем добиваться того, чтобы восполнить недостачу людей. Это будет сделать очень непросто", — указал он. Кроме того, глава дипмиссии подчеркнул, что посольство РФ в Лондоне после высылки дипломатов будет участвовать только в ключевых мероприятиях, "для того, чтобы обеспечить присутствие России в самых важных вещах".

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство.

В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон-грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии, которые должны покинуть РФ в недельный срок.

В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы "Новичок". При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.