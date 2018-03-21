Ещё
Итоги голосования на одном из участков Нижнего Новгорода признаны недействительными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Итоги голосования на одном из участков Нижнего Новгорода признаны недействительными 

ТАСС 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 марта. /ТАСС/. Территориальная комиссия Канавинского района Нижнего Новгорода признала итоги голосования на избирательном участке номер 2383 недействительными из-за того, что итоговый протокол был подписан не большинством членов участковой комиссии. Об этом в среду журналистам сообщила председатель избирательной комиссии Нижегородской области Оксана Кислицына.
''При проверке протоколов участковых избирательных комиссий одним из членов комиссии было обнаружено, что один из протоколов был подписан комиссией в неправомочном составе, в связи с чем было принято решение об отмене итогов голосования по одному избирательному участку. Решение комиссии было принято половиной от установленного списочного состава членов участковой избирательной комиссии (должно быть большинство — состав 10 человек, подписали 5 человек)'', — сказала она.
На участке проголосовали около 1600 человек. По словам Кислицыной, на итогах голосования по региону эта отмена отразилась незначительно. При подписании итогового протокола в избиркоме Нижегородской области Владимир Путин набрал 77,27% голосов, Павел Грудинин 10,62%, Владимир Жириновский 6,47%, Ксения Собчак 1,61%. У остальных кандидатов менее 1%. Явка осталась прежней — 65,98%.
ТАСС: последние новости
Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу" МИД Британии: ответные меры РФ не изменят позиции о причастности Москвы к делу Скрипалей Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство РФ и Великобритании
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине146
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение