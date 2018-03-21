Генсек ООН поздравил Путина с победой на выборах 

Президент России Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели телефонный разговор, сообщает пресс-служба Кремля. Гутерреш поздравил Путина с победой на выборах президента, которые состоялись 18 марта.
В ходе разговора затрагивались вопросы международной повестки дня.
«При обсуждении ситуации в Сирии акцентирована важность координирующей роли Организации Объединённых Наций в деле восстановления мира и достижения политического урегулирования в этом государстве. С российской стороны высказана готовность продолжать содействие Женевскому процессу под эгидой ООН», — говорится в сообщении.
Антониу Гутерреш подчеркнул вклад России в поддержание глобальной безопасности и стабильности. Во время разговора также подтверждено приглашение Гутеррешу посетить Россию.