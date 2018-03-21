Полиция не разгласит дату выписки пострадавших в Солсбери

ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости Денис Ворошилов . Полиция Уилтшира не может назвать времени, когда пострадавшие при отравлении в Солсбери будут выписаны из больницы.

"Мы хотели бы прояснить, что не будем подтверждать возможное время выписки пациентов, находящихся в больнице в связи с инцидентом в Солсбери. Это было бы неправильным и нарушило бы право пациентов на конфиденциальность", — говорится в полученном РИА Новости заявлении полиции.