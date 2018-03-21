Полиция не разгласит дату выписки пострадавших в Солсбери 

ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Полиция Уилтшира не может назвать времени, когда пострадавшие при отравлении в Солсбери будут выписаны из больницы.
"Мы хотели бы прояснить, что не будем подтверждать возможное время выписки пациентов, находящихся в больнице в связи с инцидентом в Солсбери. Это было бы неправильным и нарушило бы право пациентов на конфиденциальность", — говорится в полученном РИА Новости заявлении полиции.
Отмечается, что пострадавший полицейский Ник Бэйли и его семья заявили, что не желают общаться с прессой.
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения отрицает.