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Посол РФ обвинил британских коллег в «постановках» в Сирии
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Российский посол обвинил британских коллег в «постановках» в Восточной Гуте 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Недавние находки химического оружия в сирийской Восточной Гуте, на освобожденных от террористов территориях, показывают, что многие вещи были постановочными не без содействия Великобритании, так как Лондон в том числе финансирует "Белые каски", заявил в эфире программы "60 минут" посол России в Лондоне Александр Яковенко.
"То, что при освобождении Восточной Гуты было найдено большое количество химического оружия, а также место, где оно собиралось — это свидетельствует о том, что многие вещи, естественно, были постановочными, причем не без содействия наших британских коллег", — сказал Яковенко.
По его словам, "Белые каски", которые активно работают на территории Сирии и которые в основном функционируют в тех местах, где находятся боевики, финансируются британским правительством, так что связь прямая".
"Те провокации, которые были осуществлены с их помощью, в том числе некие постановочные действия, свидетельствуют о многом", — заключил посол.
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