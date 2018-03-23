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Юнкер оговорился, назвав «причастность» России к делу Скрипаля приятной
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Юнкер оговорился, назвав «причастность» России к делу Скрипаля приятной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 23 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, отвечая в пятницу на вопросы журналистов, оговорился и назвал «весьма приятной» приписываемую России Великобританией ответственность в «деле Скрипаля». При этом глава исполнительной коллегии Евросоюза, известный острословием, поспешил, улыбаясь, исправить оговорку.
Юнкер — единственный из руководителей институтов ЕС, кто поздравил Владимира Путина с переизбранием президентом России и заявил о важности поддержания Евросоюзом политического диалога.
"Мы все согласны, что это весьма приятно… вероятно, что Россия стоит за этой ужасной атакой", — сказал он на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.
Как указал ранее в пятницу РИА Новости директор геополитических исследований Европейского института международных отношений Пьер-Эммануэль Томанн, британцы в ситуации с отравлением в Солсбери «заинтересованы улучшить свои позиции на переговорах по Brexit и помешать сближению между Европейским союзом и Россией».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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