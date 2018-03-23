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В Польше назвали возможные сроки решения Евросоюза по «делу Скрипаля»
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В Польше назвали возможные сроки решения Евросоюза по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 4 часа назад
ЕВРОСОЮЗ ПРЕДПРИМЕТ СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТВЕТ НА ОТРАВЛЕНИЕ СКРИПАЛЯ, ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, В ПОНЕДЕЛЬНИК — ПРЕМЬЕР ПОЛЬШИ
РИА НОВОСТИ
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