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В Кремле назвали обвинения в адрес России по делу Скрипаля «безумием»
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Путин выступит со срочным обращением

В Кремле назвали обвинения в адрес России по делу Скрипаля «безумием» 

Говорит Москва 1 час назад
«Представьте, в Москве произошло ДТП, есть жертва. Видим автомобиль: сделан в Британии. И давайте просто представим, что я или представитель МИДа делаем заявление, что человек погиб в центре Москвы в автомобиле, произведённом в Великобритании, и с высокой вероятностью ответственность за это может лежать на премьер-министре Великобритании. Безумно ли это? Да, это безумие», — заявил Песков в интервью RT.
Пресс-секретарь Владимира Путина добавил, что Лондон в деле Скрипаля не желает смириться с фактом отсутствия в России химического оружия.
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Солсбери 4 марта. Официальный Лондон утверждает, что преступление было совершено с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», которое было разработано в Советском Союзе. Эксперты Организации по запрещению химического оружия утверждают, что на анализ этого вещества потребуется несколько недель.
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