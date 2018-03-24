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Госдеп пригрозил России ответными мерами за отравление Скрипаля
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Госдеп пригрозил России ответными мерами за отравление Скрипаля 

Газета.Ru 24 марта 2018
Фото: AP
И.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные штаты рассматривают разные варианты мер против России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, передает РИА «Новости».
"США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений. На сегодня нет мер, о которых госдепартамент мог бы сообщить, но когда мы приступим к действию, мы обязательно вас проинформируем", — сказала Науэрт.
Ранее источник телеканала CNN сообщил, что совет нацбезопасности США посоветовал президенту страны Дональду Трампу выслать российских дипломатов.
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СМИ: Россия планирует построить мост в КНДР CNN: совет нацбезопасности США посоветовал Трампу выслать российских дипломатов Посольство: Британия подтвердила факт разработки боевых отравляющих веществ
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