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США дают российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну
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США высылают российских дипломатов
США высылают российских дипломатов

США дают российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании отводят 60 дипломатам из РФ неделю на то, чтобы покинуть страну, сообщил в понедельник высокопоставленный сотрудник Белого дома.
"У них есть семь дней", — сообщил он в ответ на вопрос, сколько дипломатам РФ отведено времени на то, чтобы покинуть США.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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