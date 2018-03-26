США дают российским дипломатам неделю на то, чтобы покинуть страну

"У них есть семь дней", — сообщил он в ответ на вопрос, сколько дипломатам РФ отведено времени на то, чтобы покинуть США.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.