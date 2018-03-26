Ещё
Российские дипломаты должны покинуть Германию в течение недели
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские дипломаты должны покинуть Германию в течение недели 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российские дипломаты, которых высылают из страны из-за «дела Скрипаля», должны покинуть территорию Германии в течение семи дней, сообщает МИД ФРГ.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
"Правительство ФРГ в тесном согласии внутри ЕС и с союзниками НАТО приняло решение потребовать, чтобы четыре российских дипломата покинули ФРГ в течение 7 дней. Требование было сегодня передано российскому посольству", — сообщила представитель МИД.
"При всей решительности, с котрой мы сегодня отреагировали вместе с нашими союзниками и партнерами, мы остаемся по-прежнему готовы к диалогу с Россией", — отмечается в заявлении.
РИА Новости: последние новости
Литва не доказала "недипломатическую" деятельность в посольстве России Высылку дипломатов из США нельзя оставлять без ответа, заявил посол Антонов Джабаров пообещал "ответный подарок" ЕС и Украине за высылку дипломатов
 Ещё 53 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД РФ отреагировали на решение Запада249
17 стран высылают российских дипломатов615
Мировые державы объявили доллару бойкот23
У Украины заканчивается газ61
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно262
Видео
03:06
17 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
09:55
У Украины заканчивается газ
Экономика Украина
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
03:37
Перед пожаром в «Зимней вишне» слышали мощный хлопок
Пожары Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
03:06
В МИД РФ отреагировали на решение Запада
Политика
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
03:10
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение