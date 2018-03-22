Посольство РФ в Лондоне сообщило об увеличении срока рассмотрения запросов на визы 

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Песков: Михаил Путин - дальний родственник президента РФ, они не общаются

Захарова: публикации об уходе Лаврова с поста главы МИД РФ похожи на "подброшенную дезу"

Высланные из Британии российские дипломаты будут работать в МИД и Минобороны