Москва ответит в случае высылки российских дипломатов из США

Москва не получала официальных заявлений Вашингтона о намерении выслать российских дипломатов. Об этом в понедельник, 26 марта, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков , передает корреспондент «Ленты.ру»

«Будем руководствоваться фактами и заявлениями официальных лиц, а не сообщениями СМИ», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также уточнил: «Разумеется, в каждом подобном случае, конечно, будет работать принцип взаимности».

Отравление Скрипаля и его дочери в начале марта в Солсбери вызвало международный скандал. Лондон винит в случившемся Россию , Москва отрицает свою причастность к преступлению.