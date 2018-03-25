Дипломаты прокомментировали статью о вхождении Британии в состав России

В материале под заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» журналист перечислил преимущества такого развития событий. Он указывает, что у Великобритании появится мощная армия, а бойкотировать чемпионат мира по футболу не придется — он станет для англичан «домашним».

"Отличный стартап", — отметили дипломаты в Twitter.

Ранее о том, что Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля , заявлял британский МИД

Позже в Лондоне заявили, что Великобритания понизит уровень делегации на ЧМ-2018, однако речи о бойкоте не идет, британская сборная будет участвовать в соревнованиях.

Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.