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Дипломаты прокомментировали статью о вхождении Британии в состав России
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Дипломаты прокомментировали статью о вхождении Британии в состав России 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Посольство в Лондоне прокомментировало статью в Times, автор которой предложил Великобритании подумать над вхождением в состав России.
В материале под заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» журналист перечислил преимущества такого развития событий. Он указывает, что у Великобритании появится мощная армия, а бойкотировать чемпионат мира по футболу не придется — он станет для англичан «домашним».
"Отличный стартап", — отметили дипломаты в Twitter.
Ранее о том, что Лондон должен будет пересмотреть свое дипломатическое и политическое представительство на чемпионате мира в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявлял британский МИД.
Позже в Лондоне заявили, что Великобритания понизит уровень делегации на ЧМ-2018, однако речи о бойкоте не идет, британская сборная будет участвовать в соревнованиях.
Скрипаль и его дочь Юлия были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.
Российская сторона категорически отрицает заявления британских властей. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не слышала ни одного конкретного факта, что российское правительство причастно к отравлению Скрипаля.
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