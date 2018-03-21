Президент Латвии поздравил Путина с победой на выборах

В канцелярии президента Латвии сообщили, что Вейонис направил Путину письменное поздравление.

"Президент Латвии пожелал, чтобы деятельность Владимира Путина, как лидера страны, была направлена на повышение благосостояния российского народа. Он также выразил надежду на улучшение и развитие двусторонних отношений", — говорится в пресс-релизе в канцелярии.

Выборы президента РФ состоялись 18 марта. Явка после обработки 99,83% протоколов участковых комиссий составляет более 67%. Действующий глава государства Владимир Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий.