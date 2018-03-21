Посол России объяснил молчание Лондона о Скрипале

Посол России в Британии объяснил молчание Лондона о состоянии Скрипаля

«Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство — это российское и британское. Кстати, британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья», — сказал Яковенко.

Посол отметил, что британские власти не сообщают подробностей и о состоянии дочери Скрипаля Юлии, хотя она имеет только российское гражданство. Яковенко подчеркнул, что британская сторона заявляет лишь о «критическом состоянии», а все остальные данные засекречены.

«Прошло с 4 числа уже 16 дней, мы не имеем информации ни о том, где они находятся, какое состояние, не имеем возможности поговорить с врачами. Да никто даже, кстати, в Британии не видел их фотографий, и вообще находятся ли они в Солсбери — это тоже вопрос», — сказал Яковенко.

Ранее СМИ сообщали, что полицейский, пострадавший при отравлении Скрипаля, выходит из больницы.