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Посол России объяснил молчание Лондона о Скрипале
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Посол России в Британии объяснил молчание Лондона о состоянии Скрипаля 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Посол России в Британии Александр Яковенко заявил, что Лондон не сообщает о состоянии отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля из-за двойного гражданства, передает РИА «Новости».
«Сергей Скрипаль имеет двойное гражданство — это российское и британское. Кстати, британцы сказали, что, поскольку он имеет британское гражданство, они не будут ничего нам сообщать о состоянии его здоровья», — сказал Яковенко.
Посол отметил, что британские власти не сообщают подробностей и о состоянии дочери Скрипаля Юлии, хотя она имеет только российское гражданство. Яковенко подчеркнул, что британская сторона заявляет лишь о «критическом состоянии», а все остальные данные засекречены.
«Прошло с 4 числа уже 16 дней, мы не имеем информации ни о том, где они находятся, какое состояние, не имеем возможности поговорить с врачами. Да никто даже, кстати, в Британии не видел их фотографий, и вообще находятся ли они в Солсбери — это тоже вопрос», — сказал Яковенко.
Ранее СМИ сообщали, что полицейский, пострадавший при отравлении Скрипаля, выходит из больницы.
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