В Исполкоме СНГ высоко оценили подготовку Азербайджана к выборам

Азербайджан продолжает готовиться к выборам президента. В Баку начала работу наблюдательная миссия стран Содружества. С ходом избирательной кампании познакомился и первый заместитель председателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский

Сегодня он встретился с руководством республиканского ЦИК . Глава Центризбиркома рассказал гостям о том, что выборы в стране будут максимально прозрачны, а международные наблюдатели могут рассчитывать на поддержку госорганов.

«Мы только что имели обстоятельный разговор с председателем ЦИК. Наше мнение на сегодняшний день: ЦИК, нижестоящая комиссия, проделали большую работу», — сказал Гуминский.

Президентские выборы в Азербайджане намечены на 11 апреля. На высший пост претендуют восемь человек, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев

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