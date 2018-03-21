Наблюдатели от СНГ приступили к работе на выборах в Азербайджане

Первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский уже провел переговоры с главой ЦИК Азербайджана Мазахиром Панаховым. «Председатель Центральной избирательной комиссии проинформировал о ходе избирательной кампании, подробно остановился на выдвижении и регистрации кандидатов на должность президента», — уточнили в штабе миссии.

Гуминский заявил коллеге, что наблюдатели будут работать «независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов».

Также за выборами будут следить 280 наблюдателей из ОБСЕ . На тысяче участков будут работать веб-камеры, что призвано обеспечить дополнительную прозрачность выборов. Кроме того, на каждом пятом избирательном участке за пределами республики также будут установлены камеры, благодаря чему можно будет наблюдать за ходом голосования.

Напомним, президентские выборы в Азербайджане пройдут 11 апреля. Регистрацию на высший государственный пост прошли восемь человек, в том числе и действующий президент страны Ильхам Алиев , которого выдвинула партия «Новый Азербайджан». Глава ЦИК республики Мазахир Панахов прогнозирует, что на избирательные участки придут более пяти миллионов граждан.

С 19 марта кандидаты проводят круглые столы в эфире общественного телевидения. Политики получили по три часа в неделю бесплатного времени на общественном телевидении республики и по три часа на общественном радио.

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