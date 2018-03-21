Ещё
Компартия Украины призвала ООН рассмотреть нарушение прав человека в стране
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компартия Украины призвала ООН рассмотреть нарушение прав человека в стране 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 21 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Первый секретарь коммунистической партии Украины Петр Симоненко заявил, что рассмотрение нарушений прав человека необходимо проводить на всей территории Украины, если рассматривать проблему только в Донбассе, то Киев будет освобожден от ответственности за совершенные преступления, связанные с неонацистами.
Симоненко в среду выступил на полях 37-й сессии Совета по правам человека ООН. Он заявил о нарушениях на территории Украины, совершенных представителями властей или бойцами спецбатальонов. По его словам, правительство страны возвело неонацизм на уровень национальной политики и поощряет преступления, вандализм и проведение неонацистских шествий.
"Необходимо расширить точку зрения на соблюдение прав человека на всю территорию Украины, потому что узкое рассмотрение этой проблемы по Крыму и по Донбассу приведет к тому, что нынешний режим освобождается от ответственности за совершенные преступления, а также приведет к укреплению национал-олигархического режима фашистского толка", — заявил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
РИА Новости: последние новости
Песков назвал сообщения о готовящейся отставке Лаврова спекуляцией Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в Солсбери полицейского Москва и Лондон обменялись "любезностями" - продолжение следует
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» испугался за свои активы на Украине145
В центре Москвы обрушилось здание34
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы21
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение