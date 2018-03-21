Компартия Украины призвала ООН рассмотреть нарушение прав человека в стране

Симоненко в среду выступил на полях 37-й сессии Совета по правам человека ООН . Он заявил о нарушениях на территории Украины, совершенных представителями властей или бойцами спецбатальонов. По его словам, правительство страны возвело неонацизм на уровень национальной политики и поощряет преступления, вандализм и проведение неонацистских шествий.

"Необходимо расширить точку зрения на соблюдение прав человека на всю территорию Украины, потому что узкое рассмотрение этой проблемы по Крыму и по Донбассу приведет к тому, что нынешний режим освобождается от ответственности за совершенные преступления, а также приведет к укреплению национал-олигархического режима фашистского толка", — заявил он.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ . Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».