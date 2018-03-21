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Джонсон не считает, что все контакты с Россией должны быть приостановлены
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Джонсон не считает, что все контакты с Россией должны быть приостановлены 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Ситуация с инцидентом в Солсбери не подразумевает, что все контакты с Россией должны быть остановлены. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон. «Но это не значит, что все контакты должны быть прекращены, а всё взаимодействие — остановлено, и я скажу вам, почему. Я верю, что Великобританией, несмотря ни на что, многие в России восхищаются», — приводит его слова РИА Новости.
Министр заявил, что Лондон намерен продолжать протягивать руку дружбы россиянам, и ограничительные действия Великобритании не направлены против простых граждан.
Ранее Джонсон сказал, что Британия не хочет новой холодной войны и не считает, что Россия представляет угрозу её существованию.
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