Джонсон не считает, что все контакты с Россией должны быть приостановлены

Ситуация с инцидентом в Солсбери не подразумевает, что все контакты с Россией должны быть остановлены. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон . «Но это не значит, что все контакты должны быть прекращены, а всё взаимодействие — остановлено, и я скажу вам, почему. Я верю, что Великобританией , несмотря ни на что, многие в России восхищаются», — приводит его слова РИА Новости

Министр заявил, что Лондон намерен продолжать протягивать руку дружбы россиянам, и ограничительные действия Великобритании не направлены против простых граждан.

Ранее Джонсон сказал, что Британия не хочет новой холодной войны и не считает, что Россия представляет угрозу её существованию.