Джонсон заявил, что Британия не хочет новой холодной войны

Британия не хочет новой холодной войны и не считает, что Россия представляет угрозу её существованию. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон на заседании парламентского комитета по иностранным делам. «Я хочу чётко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую холодную войну, это было довольно-таки печальное время… Я рос в страхе, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза», — сказал Джонсон.

Ранее Джонсон сообщил, что Великобритания располагает неоспоримыми доказательствами того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия.

В МИД России заявили, что Лондон путается в показаниях по делу Скрипаля.