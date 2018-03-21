Ещё
Джонсон заявил, что Британия не хочет новой холодной войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джонсон заявил, что Британия не хочет новой холодной войны 

RT на русском 3 часа назад
Фото: RT на русском
Британия не хочет новой холодной войны и не считает, что Россия представляет угрозу её существованию. Об этом заявил глава МИД Британии Борис Джонсон на заседании парламентского комитета по иностранным делам. «Я хочу чётко сказать: мы не хотим вовлекаться в новую холодную войну, это было довольно-таки печальное время… Я рос в страхе, что нашу страну уничтожат с помощью ядерного удара. Я не думаю, что мы стоим перед угрозой существованию, но тем не менее, это угроза», — сказал Джонсон.
Ранее Джонсон сообщил, что Великобритания располагает неоспоримыми доказательствами того, что за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Россия.
В МИД России заявили, что Лондон путается в показаниях по делу Скрипаля.
RT на русском: последние новости
Песков рекомендовал не обращать внимания на спекуляции в СМИ об «отставке» Лаврова Джонсон назвал бесполезными меры России по высылке британских дипломатов Песков: Путин поручил проработать прошение Собчак о помиловании 16 человек
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Москвы обрушилось здание34
«Газпром» испугался за свои активы на Украине146
Черноморский флот бессилен против ВМС США586
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы22
Преемник Лаврова, пенсии по-новому и другие события дня7
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение