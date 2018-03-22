Володин назвал хамским сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой в нацистской Германии

Ранее на заседании британского парламентского комитета по иностранным делам один из депутатов поделился мнением, что Россия может использовать чемпионат мира по футболу так же, как Адольф Гитлер использовал Олимпиаду 1936 года — для поднятия имиджа страны. Джонсон с этим согласился.

— Британские политики опустились до хамства. Это говорит о том, что все настолько у них плохо, — прокомментировал Володин. — Более того, конфликт с Евросоюзом , связанный с выходом Великобритании, заставляет их формировать повестку других конфликтов, с тем чтобы от себя эту ситуацию отодвинуть.

Заявление, по его оценке, «действительно хамское и недостойное людей, которые занимают такие должности».