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Джонсон не назвал россиян, против которых Лондон может ввести санкции
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Джонсон не назвал россиян, против которых Лондон может ввести санкции 

РИА Новости 3 часа назад
ЛОНДОН, 21 мар — РИА Новости. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон не назвал имен богатых граждан РФ, которые держат свои активы в Соединенном Королевстве и которые могут быть заподозрены в коррупции.
"Я не могу сейчас назвать имена отдельных людей… Это было бы с точки зрения законодательства очень неблагоразумно", — сказал он в среду, выступая на заседании парламентского комитета по иностранным делам.
В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом причастно российское государство, Москва обвинения отрицает.
На фоне скандала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее пригрозила заморозить государственные счета РФ, если найдет доказательства того, что они могут нести угрозу жизни и имуществу британских граждан.
В Британии утверждают, что Скрипаля отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР проекта с таким названием не существовало, а в обозначении системы использовали цифры. Название же «Новичок» зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия.
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