Воробьев высказался о скандальном полигоне в Подмосковье

Воробьев сказал, когда начнется активная рекультивация полигона «Ядрово»

"Буквально на следующей неделе мы приступаем к активной фазе рекультивации старой карты полигона. Она, по сути, будет закрыта, мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры", — рассказал Воробьев, слова которого приводит его пресс-служба. Активная стадия рекультивации полигона "Ядрово" начнется на следующий неделе, сообщил губернатор московской области Андрей Воробьев

"Контракты необходимые заключены — это порядка 120-140 миллионов рублей, которые будут инвестированы в полигон и он будет полностью законсервирован. Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий, голландской, в частности, обеспечить достаточно активную систему дегазации", — добавил он.

По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска . Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".