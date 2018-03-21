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Воробьев высказался о скандальном полигоне в Подмосковье
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Воробьев сказал, когда начнется активная рекультивация полигона «Ядрово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: пресс-служба правительства Московской области
Активная стадия рекультивации полигона "Ядрово" начнется на следующий неделе, сообщил губернатор московской области Андрей Воробьев.
"Буквально на следующей неделе мы приступаем к активной фазе рекультивации старой карты полигона. Она, по сути, будет закрыта, мы должны сделать купол, который впоследствии обеспечит систему дегазации, и затем весь полигон накроется пленкой. К 15 июня мы должны завершить все процедуры", — рассказал Воробьев, слова которого приводит его пресс-служба.
"Контракты необходимые заключены — это порядка 120-140 миллионов рублей, которые будут инвестированы в полигон и он будет полностью законсервирован. Сейчас, к сожалению, он доставляет неудобства. В массе полигона при перепаде температур происходят разломы, и свалочный газ выходит наружу — это является причиной запаха, в том числе и в городе. Наша задача — с привлечением всех современных технологий, голландской, в частности, обеспечить достаточно активную систему дегазации", — добавил он.
По данным пресс-службы министерства здравоохранения Московской области, в среду в Волоколамскую ЦРБ обратились 50 детей из разных школ города. Дети осмотрены, основные жалобы — тошнота и головокружение. Местные жители считают, что ухудшение самочувствия детей связано с работой полигона твердых бытовых отходов "Ядрово" в Волоколамском районе. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном "Ядрово".
Ранее в ходе ежегодного обращения к жителям Воробьев назвал борьбу с незаконными свалками и наведение порядка на полигонах ТБО одним из приоритетов для подмосковного правительства. Воробьев подчеркивал, что власти должны своевременно информировать людей о рекультивации полигонов, чтобы все действия в этом направлении были понятны жителям.
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