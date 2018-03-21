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Британия располагает запасами химоружия, считает эксперт
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Британия располагает запасами химоружия, считает эксперт 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Великобритания располагает запасами химоружия и лабораториями по его производству, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что у России вызывает вопросы выделение около 50 миллионов фунтов военной научно-технической лаборатории в британском Портон-Дауне.
"Вокруг этого центра много грязных историй. Ко всему прочему, Великобритания просто оставила себе не только лаборатории, но и определённые запасы химического оружия", — сказал Подберёзкин.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
В понедельник стало известно, что эксперты ОЗХО прибыли в Великобританию, где должны встретиться с руководством военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне и с представителями Скотланд-Ярда, чтобы обсудить процесс передачи для проверки образцов вещества, которым были отравлены Скрипаль и его дочь.
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