Британия располагает запасами химоружия, считает эксперт

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что у России вызывает вопросы выделение около 50 миллионов фунтов военной научно-технической лаборатории в британском Портон-Дауне.

"Вокруг этого центра много грязных историй. Ко всему прочему, Великобритания просто оставила себе не только лаборатории, но и определённые запасы химического оружия", — сказал Подберёзкин.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.